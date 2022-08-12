Suriye halkı Türkiye’nin yanında

Gösteriye katılan Suriye milli ordusu ikinci kolordu İkinci tümen Hamza Özel kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, "Şanlı Türk bayrağı, başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldu. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldu. Gerekirse senin bayrağın ve ülken uğruna canımızı feda ederiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'njn açıklamaları sonrası provakatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yaptığını ifade eden Polat," Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu olayın arkasında PKK - PYD terör örgütlerinin uzantısı olduğunu biliyoruz.

Bu provokatif eylemlerin öncesinde de olduğu gibi şimdi ve daima Suriye'nin bütün kurumlarında Suriye geçici hükümetinde, yerel meclislerde SMO askeri karargahlarda ve terörden temizlenmiş olan tüm sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceksiniz" diye konuştu.