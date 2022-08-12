Suriye halkı Türkiye'nin yanında | Video

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Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam yaşanan çirkin provokasyonun ardından bugün Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi. El Bab'da cuma namazı sonrasında bir araya gelen binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ile Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulundu.