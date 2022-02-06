Tayland’da skandal olay! Avustralya Büyükelçiliği’nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu

ESKİ BİR ÇALIŞAN TUTUKLANDI



Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili eski bir büyükelçilik çalışanın tutuklandığı bildirildi. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın 6 Ocak'ta Tayland Kraliyet Polisi tarafından tutuklandığı doğrulanarak, söz konusu eski çalışanın 2013'ten bu yana büyükelçilikte bilişim teknolojileri sistemleri yöneticisi olarak çalışan 30'lu yaşlarında ve evli olan Bank Thamsongsana olduğu belirtildi.

YENİ BİNA 2017'DEN BERİ FAALİYETTE

Avustralya Büyükelçiliğinin Bangkok'taki yeni binası 2017'den bu yana faaliyetine devam ederken, son derece güvenli bir tesisi olarak kabul ediliyor.