Terör destekçisi İsveç’te Türk öğrenciye akılalmaz uygulama! Profesör bu sözlerle reddetti!

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin yuvalandığı İsveç'te her geçen gün yeni bir skandal daha gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde, başkent Stockholm'da bulunan tarihi belediye binası önünde skandal bir eylem gerçekleşmişti. PKK sempatizanları, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maketi, binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. Bu alçak saldırıya Türkiye'den tepki gecikmezken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.
ALÇAK EYLEME BASIN SAHİP ÇIKTI
Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girme isteğini belirten ve Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç'in üyelik sürecinin tehlikeye girmesinden korkan Kristersson, alçak eyleme ilişkin "Bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır" ifadelerini kullanmıştı.
Buna rağmen teröre ve terör destekçilerine verdiği desteği sonlandırmayan İsveç hükümetine İsveç basını da katılmıştı. Eylemin terörle ilgili olmadığını iddia eden İsveç basını, Başbakan'a "Türkiye hakkında sızlanmayı bırak" ifadelerini kullanmıştı.
TRT World'ün haberine göre İstanbul İbni Haldun Üniversitesi, Psikoloji bölümü lisans 3. sınıf öğrencisi olan Fatma Zehra S., Avrupa Birliği hibe programı Erasmus+ tarafından seçtiği bir okulda, 2023 yazında staj yapmaya hak kazandı. Staj yapmak için tercih ettiği Stockholm Üniversitesi'ne bir başvuru yazısı göndermek isteyen Fatma Zehra S., 23 Kasım 2022 tarihinde üniversitede profesör olan Per Carlbring'e , yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair bir elektronik posta gönderdi.
Başvurusuna birkaç sonra gelen yanıtsa şoke ediciydi: İsveçli Profesör Carlbring, Fatma Zehra S.'nin staj başvurusunu, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini iddia ederek reddetmişti.
"TÜRKİYE NATO'YA GİRMEMİZİ ENGELLİYOR"
Profesör Carlbring, attığı yanıtta "Sevgili Fatma, seni misafir etmeyi isterdim. Ancak, Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.
ÖZÜR DİLEMEDİ
Fatma Zehra S., aldığı yanıt karşısında şoke olduğunu belirtti. Ayrımcı uygulama nedeniyle 5 Aralık 2022'de üniversiteye ayrımcılık şikayetinde bulunan Fatma Zehra S., şikayet raporunda "profesörün cevabının politik düşüncelere dayandırıldığı ve ayrımcı bir tutum sergilediği, hatta tamamen ırkçı olduğu" sözlerine yer verdi.
"Bunu bana yaptıysa, üniversiteye başvuran farklı ırklardan diğer öğrencilere de yapmış olabilir" diyen Fatma Zehra S.'ye yanıt veren okul, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" iddia etti.
NATO'ya girmek için terör örgütlerine desteği kesecekleri sözünü tutmayan İsveç'te Türk öğrenciye ayrımcılık uygulayan Profesör Carlbring'in ise hiçbir özür girişiminde bulunmadığı öğrenildi.