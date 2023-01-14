Terör destekçisi İsveç’te Türk öğrenciye akılalmaz uygulama! Profesör bu sözlerle reddetti!

"Bunu bana yaptıysa, üniversiteye başvuran farklı ırklardan diğer öğrencilere de yapmış olabilir" diyen Fatma Zehra S.'ye yanıt veren okul, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" iddia etti.

NATO'ya girmek için terör örgütlerine desteği kesecekleri sözünü tutmayan İsveç'te Türk öğrenciye ayrımcılık uygulayan Profesör Carlbring'in ise hiçbir özür girişiminde bulunmadığı öğrenildi.