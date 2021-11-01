Trende dehşet saçmıştı: Saldırgandan şoke eden ifade...

Japonya'daki bir trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırganın, hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiği öğrenildi.

Dün gece Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trendeki yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının detayları netleşmeye başladı. 1'i ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu çakmak gazı ile ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi.