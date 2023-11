Türkiye, kalıcı ateşkes için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'de, İsrail ve Filistin arasında rehine takasıyla ilgili Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettirdiklerini ve bir an önce netice almayı umduklarını açıklamasından birkaç saat sonra 4 günlük ateşkes ilan edildi. Türkiye bu ateşkesin kalıcı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Hamas, 4 gün içinde 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre İsrail, 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, İsrail sürecin devamındaki gelişmelere göre toplamda 75'i kadın, 200'ü 18 yaş altı çocuk ve genci serbest bırakacak. Sürecin sonunda 275 Filistinlinin bırakılacağı ifade ediliyor. Ayrıca HAMAS tarafından salıverilen her sivil için üç Filistinlinin de İsrail tarafından bırakılmasının konuşulduğu belirtiliyor.Ateşkes anlaşmasıyla İsrail, insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkân tanıyacak. 300 TIR'ın geçişine izin verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hamas'ın elindeki yakınları için mektup gönderen ailelerin talebi de dikkate alındı. Hamas durumdan haberdar edildi, ancak İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle rehineler hemen serbest bırakılamadı. Diğer taraftan üçüncü ülkelerin de rehine durumundaki vatandaşları için Türkiye'den resmi talepleri oldu. Türkiye, bu konuda da Hamas ile görüşmeler gerçekleştirdi.Hamas'ın elinde 239 rehine olduğu kaydedilirken, rehinelerin takasında sivillere öncelik verileceği ifade ediliyor. Rehinelerin yarıya yakınının da asker kökenli olduğu kaydediliyor. Önceki gün yapılan anlaşmanın üzerine yeni adımlar atılırsa rehinelerin peyderpey bırakılması yolunun açık olduğu dile getiriliyor. Ankara, ateşkes sürecinde hem Filistin ve İsrail'in ihlal gerçekleştirmemesi hem de üçüncü tarafların süreci sabote etmemesi gerektiğini vurguluyor. Ateşkes sırasında ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'nin güney kısmı üzerindeki uçuşları tamamen durduracak, kuzeyde ise saat 10.00'dan 16.00'ya kadar 6 saat süreyle uçuşlar yasaklanacak. İsrail, Filistinlileri tutuklamama sözü de verdi.Politico dergisindeki habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimindekilerin ateşkes halinde gazetecilerin Gazze'ye girebileceğini ve yıkımı gözler önüne sereceğine dair endişeleri var. Haberde Beyaz Saray'da basının Gazze'ye girmesi ve katliamları görüntülemesiyle dünya kamuoyunda İsrail'e yaklaşımın olumsuz olacağı endişesinin hâkim olduğu kaydedildi. Öte yandan ABD'de Biden'a destek giderek azalıyor. Ülkede yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, ABD'li genç seçmenin yüzde 70'i, Biden'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alış biçimini onaylamıyor.İsrailmerkezli Jerusalem Post Gazetesi, Hamas'ın masadan istediğini alarak kalktığını yazdı. Haberde "İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, Hamas'ın esareti altındaki bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin devam ettiği her gün Gazze hava sahasındaki İsrail insansız hava araçlarının altı saat durdurulması yönündeki şartı kabul etti" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İsrail kabinesinin gece boyunca süren toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, aşırı sağcı koalisyon hükümetinden muhalefetle karşılaştığı belirtiliyor. Savaş kabinesinde ciddi bir anlaşmazlığın sürdüğü iddia edildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan esir takası anlaşmasının "tehlikeli bir emsal oluşturduğunu" ve "tarihi bir hata" olduğunu iddia etti.ABD ve Avrupa'dan İsrail'in soykırımına alçakça destekler sürüyor. Batı medyası yine ifade özgürlüğünü ayaklar altına alıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı ve Obama'nın eski danışmanı olan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı sokak satıcısını taciz etti: "4 bin Filistinli çocuğu öldürdüysek bu yeterli değil."Fransız kanalı TV5 MONDE yayınında sunucu Mohamed Kaci, programa katılan İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz'in sözleri üzerine onu yayından aldı. Kanal yönetimi, sunucuyu suçladı. Kaci, kanalı tarafından kovuldu.Fransız komedyen Guillaume Meurice, 29 Ekim'de bir skecinde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesinin ardından polis sorgusuna çağrıldı.İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı katliam ve soykırım gerçeğine gözlerini kapatan Alman medyasının İsrail'in saldırılarını haberleştirirken talimatla hareket ettiği iddia edildi. Alman devlet televizyonu ARD'nin ise "Ortadoğu Çatışması Hakkında Raporlama Sözlüğü" adı altında İsrail yanlısı haberlerin nasıl yapılacağına dair çalışanlarına kılavuz gönderdiği ortaya çıktı.Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara tepki gösterdiği için Hollywood'u karşısına aldı.Filistin'e destek yayınlayan Melissa Barrera, Çığlık 7 filminin kadrosundan atıldı.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, katıldığı etkinlikte "İsveç ve AB, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor" demek isterken, "İsrail'in soykırım hakkını" deyince dinleyicilerden "Filistin" çığlıkları yükseldi.BBC'nin İskoçya Bafta Ödül Töreni'nde Filistin'e verilen destek mesajlarını yayında kestiği ortaya çıktı.Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin 6 haftadan fazla saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini açıkladı.İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen "Geçici ateşkesi Gazze'ye insani yardımın artırılması için kullanacağız" dedi.Dışişleri Bakanı Antony Blinken "İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma önemli bir ilerleme" mesajını yayınladı.Devlet Başkanı Şi Cinping 'uluslararası barış konferansı' çağrısı yaptı.Ateşkes anlaşması kapsamında Fransız rehinelerin serbest bırakılacağını umuyor.Ateşkes anlaşması, rehinelerin ailelerine yardım sağlanması ve Gazze'deki insani krize çözüm bulunması yönünde önemli bir adım.