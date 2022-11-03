Türkiye yeniden öncü olmuştu: Rusya’dan tahıl koridoru anlaşmasına yanıt

Suriye'nin güneyindeki sorunları ele almak için "Ürdün-Rusya koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu" söyleyen Safedi, "Ürdün Suriye'nin güneyindeki durumun devam etmesi halinde ulusal güvenliği korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Filistin meselesiyle ilgili olarak Rusya ile "iki devletli çözümün alternatifi olmadığı" konusunda hem fikir olduklarını kaydeden Safedi, aynı zamanda "İsrail'in gerginliği tırmandırmasına" karşı da uyarıda bulundu.

Lavrov, bugün erken saatlerde ne kadar süreceği açıklanmayan resmi ziyaret için Ürdün'e gelmişti. Lavrov'un Kral 2. Abdullah ile görüşmesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.