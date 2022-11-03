Dünyanın gündeminde Türkiye var: Tahıl krizini Başkan Erdoğan çözdü

Son haftalarda açmaza giren tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili gelişmeler, dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizini, başarılı bir diploması trafiği yürüterek çözen Türkiye, diplomatik tutumu sayesinde gıda krizine engel olmuştu.
KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZDÜ
Başarılı diplomatik ilişkileri sayesinde dünya genelinde haftalarca konuşulan Türkiye, yeniden gündem oldu. Rusya'nın anlaşmanın devam etmesini istemediğini açıklamasının ardından kriz, yeniden patlak vermişti. Soruna bir kez daha müdahale eden Türkiye, çözümü yeniden sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı yakından ilgilendiren tahıl krizi ile ilgili güzel haberi, dün kamuoyuna duyurdu.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tahıl koridoru anlaşmasının kabul edildiğini ve uygulamanın devam etme kararını bildirdiğini açıkladı.
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana başarılı diplomatik ilişkileriyle kendinden söz ettiren Türkiye, bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Başkan Erdoğan'ın devreye girmesi ile çözülen kriz, dünya basınında geniş yer buldu.
Birçok ülke son dakika koduyla duyurduğu haberde, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğini manşete taşıdı.
WASHINGTON POST
ABD'li Washington Post gazetesi, manşetinde tahıl koridoru krizinin çözümünde Türkiye'nin önemine değindi. Daha önce de Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler ile devreye girerek başarılı bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten ABD'li gazete, Başkan Erdoğan'ın "iyi haber"i duyurduğunu belirten Post, endişe veren gıda krizinde çözüme ulaşıldığını belirtti.
BBC
BBC, krizdeki çözümü "Rusya'nın U dönüşü" başlığıyla duyurdu. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardında Türkiye'nin devreye girerek Rusya'yı anlaşmaya döndürdüğünü söyleyen BBC, Başkan Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini duyurdu.
BLOOMBERG
Bloomberg de, manşetinde Türkiye'nin diplomatik başarısının önemine değindi. Türkiye'nin, Rusya'yı yeniden masaya çektiğini söyleyen Bloomberg, tüm dünyada memnuniyetle karşılanan bu kararın Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından gelmesine dikkat çekti.
FRANCE 24
Fransız kanalı gelişmeyi, "Rusya, Erdoğan'ın arabuluculuğunun ardından tahıl anlaşmasına yeniden katıldı" başlığıyla duyurdu.
THE GUARDIAN
İngiliz gazete, anlaşmanın yeniden sağlandığını duyurduğu haberinde Rusya'nın geri adım attığına vurgu yaptı. Guardian haberinde kullandığı "Rus lider geri adım attı ve bu hareket aynı zamanda Türkiye'nin artan etkisini de gösteriyor" ifadeleriyle Türkiye'nin rolünün önemine de dikkat çekti.
KATHIMERINI
Yunan Kathimerini gazetesi, dünyayı rahatlatan gelişmenin Türkiye tarafından sağlandığına dikkat çekti. Gazete, Türkiye'nin Rusya krizinde etkin bir arabulucu olduğunu belirtti.