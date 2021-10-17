Türkler ortak zenginliğimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile önceki gün Huber Köşkü
'nde bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın toplantısında Erdoğan, "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor" dedi. Merkel
ise birinci kuşağın örnek teşkil eden kariyere sahip çocukları olduğunu ifade etti ve Uğur Şahin
ile Özlem Türeci
örneğini verdi.
HALEFİ DE AYNI GAYRET İÇİNDE OLMALI
ERDOĞAN, "Sayın Merkel'in görev süresi boyunca Türk toplumuyla geliştirdiği yakın temastan mutluluk duyuyoruz. Irkçılık, İslam
ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa
'daki Türk toplumunun sorunları olmaya devam ediyor. Şansölye Merkel, bu sorunların çözümü konusunda daima samimi çaba göstermiştir. Halefinin de aynı gayret içerisinde olacağına yürekten inanıyorum" diye
VEDA BULUŞMASINDAN SICAK MESAJLAR
MERKEL
Erdoğan'la birlikte Türkiye'de çok şey gelişti, çok gelişme oldu. Altyapı açısından olsun, İstanbul
'a baktığımızda sadece bunu görüyoruz.
Görüş ayrılıklarına rağmen, diyalogumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum.
Türkiye NATO
'nun bir müttefiki olarak bizim için önemli bir partner.
ERDOĞAN
Değerli dostum Merkel ile göreve başladığı 2005 yılından bu yana karşılıklı saygıya dayalı yakın bir diyalog tesis ettik.
Merkel her zaman sağduyulu ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.
Merkel insiyatif almaktan ve sorumluluk üstlenmekten asla çekinmedi.
Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.
ÇOK ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞADIK
MERKEL, "Biz insan düşmanlığı, ırkçılık ve başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz. Başından bunların önünü kesmek istiyoruz. Irkçılık konusunda çok üzücü olaylar yaşadık. Her federal ve eyalet hükümeti de kararlı bir şekilde bunları önlemek için çabalıyor. Bunun için maddi imkanlar da seferber ediliyor" ifadelerini kullandı.