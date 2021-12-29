Uçakta dehşet saçmıştı… O kadının mesleği ortaya çıktı!

Sosyal medyada geçtiğimiz gün yayınlanan bir video, dünyanın gündemine oturdu. ABD'de gerçekleşen olayda Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta kadın yolcu dehşet saçmıştı.
YAŞLI ADAMA TÜKÜRÜP...
Patricia Cornwall isimli kadın yolcu, maske takmadığı gerekçesi ile yaşlı bir adama saldırıda bulunmuştu.
ABD'de uçakta maske takmayan yolcu başka bir yolcuya "maske tak" deyip saldırdı! | Video
80 yaşındaki adamı, maske takması konusunda uyaran Cornwall, uyarısının ciddiye alınmamasının ardından yemek yiyen adama vurmuş, tükürmüş ve küfürler yağdırmıştı.
Devreye uçuş ekibi ve yolcular da, tartışma sırasında yaralanmıştı.
ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirilen Cornwall, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Pilotun anonsu sonrası havalimanına gelen FBI ekipleri uçak indikten sonra kadın yolcuyu gözaltına almıştı.
Hakim karşısına çıkmayı bekleyen kadının ortaya çıkan geçmişi ise büyük dikkat çekti.
Patricia Cornwall'un bir dönem mankenlik yaptığı ve Las Vegas Raiders'da eski bir amigo kızı olduğu ortaya çıktı.