ABD'de uçakta maske takmayan yolcu başka bir yolcuya "maske tak" deyip saldırdı! | Video

Yaşlı yolcu, maske takmadığı gerekçesiyle diğer maskesiz yolcu tarafından saldırıya uğradı. FBI, saldırganı gözaltına aldı.

tlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı'na doğru hareket eden uçakta ortalık karıştı.

Delta Hava Yolları'nda 80 yaşındaki adam, maske takmadığı gerekçesiyle başka bir yolcunun sözlü saldırısına uğradı.

YAŞLI ADAMA SALDIRDI

Patricia Cornwall adlı yolcu, sözlü tartışmanın ardından yaşlı adama vurmaya başladı. O anlar, uçaktaki diğer yolcular tarafından kaydedildi.

"MASKE TAK" DİYE UYARDI AMA...

Yaşlı adamı maske takması için uyaran söz konusu yolcunun, maske takmaması ise dikkat çekti.

FBI, uçağın inişinin ardından Cornwall'ı gözaltına aldı.