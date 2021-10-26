Ukrayna, Donbas’ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı

İLK KEZ KULLANILDI

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı | Video

RUS YANLISI AYRILIKÇILARA AİT OBÜS İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın, temas hattını geçmediği ve güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşıldı.