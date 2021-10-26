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OTOMATİK OYNAT
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Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı | Video 26.10.2021 | 23:13
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başlık: Fethiye’de bir minibüs alev aldı | Video 26.10.2021 | 22:59
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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da | Video 26.10.2021 | 16:29
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Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar... 26.10.2021 | 11:42
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Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü | Video 26.10.2021 | 00:26
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Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video 25.10.2021 | 23:33
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu | Video 25.10.2021 | 23:22
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Rusya'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması | Video 25.10.2021 | 20:16
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı.