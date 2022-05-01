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Giriş Tarihi: 1.5.2022 11:58 Son Güncelleme: 1.5.2022 12:04

Ukraynalı asker küle dönen şehirden Türk halkı ile Başkan Erdoğan'a seslendi: 2 talebimiz var, size minnettarız

Ukraynalı asker küle dönen şehirden Türk halkı ile Başkan Erdoğan’a seslendi: 2 talebimiz var, size minnettarız

2 aydan fazla süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın liman kenti Mariupol adeta küle döndü. Kentte halen sivillerin de olduğu bilinirken, Ukrayna ordusunda görev alan ve Mariupol kentinde bulunan Binbaşı Serhiy Volysnkyi'den Türk halkı ile Başkan Erdoğan'a bir mesaj geldi. Yaşadıkları acı dolu anları anlatan ve şehirde çocuklarında olduğunu söyleyen binbaşının Türkiye'den 2 talebi var.

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden beri ise Ukrayna'nın kenti Mariupol, en büyük darbeyi almış durumda. Neredeyse küle dönen şehirde bulunan Binbaşı Serhiy Volynskyi'den Türk Halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderildi.

"DURUM ÇOK ZOR"

Video kaydıyla yaşadıklarını anlatan Binbaşı Volynskyi şu ifadelere yer verdi:

"Türk halkı! Sayın Recep Tayyip Erdoğan! 36. Garnizon Komutanı vazifesinden size sesleniyorum. Durum çok zor. Çatışma bir gün bile durmadı. Düşman her gün hava saldırıları düzenliyor, kara ve deniz üslerinin çeşitli topçu sistemlerini kullanarak ateş açıyor, tanklar, savaş araçları, insan gücü gruplarıyla bize saldırılar gerçekleştiriyor."

600 YARALI ASKER VAR

600 yaralı askerin olduğundan ve acil tıbbi desteğe ihtiyaçları olduğundan bahseden binbaşı, "Aramızda yaralı siviller de bulunuyor ve onların da yardımınıza ihtiyacı var. Ayrıca tesiste bizimle birlikte yüzlerce sivil ve onlarca çocuk var. Çocuklardan en küçüğü dört aylık" dedi.

"HASTANE BOMBALANDI"

Dün yaşadıkları bombalanma olayını anlatan Ukraynalı asker sözlerine "Daha dün, sahra hastanemizin ameliyathanesini bombaladılar ve artık askerlere ve sivillere tıbbi yardım sağlayamıyoruz" ifadeleriyle devam etti.

2 TALEBİ VAR

Volynskyi Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a seslenerek 'çıkarma' politikasının uygulanmasını talep etti ve isteklerini şöyle sıraladı:
"Mariupol garnizonunun Türkiye topraklarına güvenli bir şekilde çıkartılması ve Türk tarafının güvenlik garantileriyle bizi Azovstal'dan fiilen kurtarması için çağrıda bulunuyorum! Yardımınıza çok güveniyoruz! Size çok minnettarız! Ukrayna'ya Zafer!

Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video

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Ukraynalı asker küle dönen şehirden Türk halkı ile Başkan Erdoğan'a seslendi: 2 talebimiz var, size minnettarız
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