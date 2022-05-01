Ukraynalı asker küle dönen şehirden Türk halkı ile Başkan Erdoğan’a seslendi: 2 talebimiz var, size minnettarız

600 YARALI ASKER VAR

600 yaralı askerin olduğundan ve acil tıbbi desteğe ihtiyaçları olduğundan bahseden binbaşı, "Aramızda yaralı siviller de bulunuyor ve onların da yardımınıza ihtiyacı var. Ayrıca tesiste bizimle birlikte yüzlerce sivil ve onlarca çocuk var. Çocuklardan en küçüğü dört aylık" dedi.