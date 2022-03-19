Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ünlü yıldız Alain Delon’dan şok istek! Ölmek için harekete geçti
Giriş Tarihi: 19.3.2022 11:50 Son Güncelleme: 19.3.2022 12:03

Ünlü yıldız Alain Delon’dan şok istek! Ölmek için harekete geçti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ünlü yıldız Alain Delon’dan şok istek! Ölmek için harekete geçti

Efsane film yıldızı, Fransız aktör Alain Delon, yaptığı bir açıklamayla dünya gündemine oturdu. 2002 yılında, yaşadığı ağır depresyon sırasında intihar girişiminde bulunan Delon, Fransız basınına verdiği demeçte ölmek istediğini söyledi. Yaşlılıkta hastalık ve ağrılarla boğuşmak istemediğini söyleyen Delon, ötenazi ile hayatına son vermek istediğini belirtti.

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon, ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemine oturdu.

1957'den beri oyunculuk yapan ve sayısız filmde başrol üstlenen 86 yaşındaki ünlü aktör, ötenazi talebinde bulundu. 2002 yılında ağır bir depresyon geçiren ve intihara teşebbüs eden Delon, Fransız dergi Le Point'e verdiği röportajda hayatına son verme hakkının kendisine verilmesi gerektiğini söyledi.

Sakat bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla boğuşmak istemediğini belirten Delon, röportajında ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı.

"CEHENNEME GİTME HAKKIMIZ VAR"

Le Point'e konuşan Delon "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet." ifadelerini kullandı.

Delon, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var." yorumunda bulundu.

KÖPEĞİNİN UYUTULMASINI İSTEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sözleriyle dünya gündemine oturan Delon, daha önce de köpeğinin uyutulmasına ilişkin sözleriyle tartışma yaratmıştı.

2018 yılında yazdığı bir mektupta, "Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması." diyerek köpeğinin uyutulmasını istemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü yıldız Alain Delon’dan şok istek! Ölmek için harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA