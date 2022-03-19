Ünlü yıldız Alain Delon’dan şok istek! Ölmek için harekete geçti

2018 yılında yazdığı bir mektupta, "Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması." diyerek köpeğinin uyutulmasını istemişti.