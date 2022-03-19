Ünlü yıldız Alain Delon’dan şok istek! Ölmek için harekete geçti

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon, ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemine oturdu.
1957'den beri oyunculuk yapan ve sayısız filmde başrol üstlenen 86 yaşındaki ünlü aktör, ötenazi talebinde bulundu. 2002 yılında ağır bir depresyon geçiren ve intihara teşebbüs eden Delon, Fransız dergi Le Point'e verdiği röportajda hayatına son verme hakkının kendisine verilmesi gerektiğini söyledi.
Sakat bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla boğuşmak istemediğini belirten Delon, röportajında ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı.
Delon, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var." yorumunda bulundu.
KÖPEĞİNİN UYUTULMASINI İSTEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Sözleriyle dünya gündemine oturan Delon, daha önce de köpeğinin uyutulmasına ilişkin sözleriyle tartışma yaratmıştı.
2018 yılında yazdığı bir mektupta, "Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması." diyerek köpeğinin uyutulmasını istemişti.