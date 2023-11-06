Ya ölüm ya hapis

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyor. Hamas bahanesiyle bebekleri katlediyorlar. Ancak aynı İsrail 30 gündür sadece Gazze'de değil Kudüs ve Batı Şeria'da da Filistinlileri ya öldürüyor ya da hapse atıyor. Aynı işgal güçlerinin El Halil kentinde uyguladığı apartheid rejimi, Al Jazeera kanalı tarafından ortaya çıkarıldı.Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı kişilerin sayısı iki kattan fazla artış gösterdi.İsrail askerleri, Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et- Temimi'yi (23) de gözaltına aldı.İşgalci İsrail ordusu dün ayrıca Gazze'nin kuzeyindekilerin yine güneye gitmesi gerektiğini açıkladı. Koridor açılacağı ileri sürüldü. Ancak güneye geçmek isteyen Filistinlilerin İsrail askerlerince tutuklandığı ortaya çıktı.Al Jazeera kanalındaki haber ise El Halil'in H2 bölgesinde ablukada yaşayan 35 bin Filistinlinin 7 Ekim'den beri ev hapsinde tutulduğunu ortaya çıkardı.Habere göre bölgedeki 700 Yahudi yerleşimci, İsrail gözetiminde hayatlarına normal şekilde devam ediyor.Silahlandırılan ve askeri kamuflaj giydirilen yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini basıyor, istediklerini gözaltına alıyor hatta dilediklerini vuruyorlar.Gündüz saatlerinde İsrail askerleri, geceleri ise çatılarda Yahudi yerleşimciler nöbet tutuyor.Çatılardaki Yahudi yerleşimci keskin nişancılar, evinden çıkan Filistinlileri vuruyor, hatta pencerelerden bile ateş ettikleri oluyor.7 Ekim'den sonraki ilk dört gün El Halil'deki Filistinlilerin evlerinden çıkmasına hiç izin verilmedi.Şimdilerde ise sadece pazar, salı ve perşembe günleri belirli saatlerde ve ancak İsrail güvenlik birimlerinin sıkı kontrolünden geçerek evlerinden çıkabiliyorlar.Temel ihtiyaçlarını alamadıkları, hastalarını tedavi ettiremedikleri ve hamileleri bile hastaneye götüremedikleri anlar oluyor.Ekonomik olarak da boğulan El Halil halkı, kendi aralarında kurdukları dayanışma ile hayatta kalıyor.Komşular gizli gizli yiyecek, içecek ya da ilaçlarını paylaşıyorlar.Al Jazeera'ya konuşan bir bölge sakini "Sanki bir hapishanedeyiz" diyerek tam tecrit altında yaşadıklarını dile getirdi.İnternet ortamında konuşan İsraillilerin birbirlerine "Evinden çıkan Filistinliyi anında vurun" dedikleri saptandı.Şu an bölgede zeytin hasadı olduğuna dikkat çeken El Halil halkı, ürünlerini de toplayamadıklarını belirtti.