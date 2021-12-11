Yeni Zelanda’da akılalmaz olay! Günde 10 kez koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs salgınında aldığı sıkı önlemleri sürdürmesiyle bilinen Yeni Zelanda'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre, koronavirüs aşısında sahtecilik, bu kez boyut değiştirdi.

CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR

Eğitim ve sağlık sektöründe çalışanlara getirilen koronavirüs aşısı zorunluluğu, aşı sahtecilerinin doğmasına neden oldu.

Bir adamın, aynı gün içinde koronavirüs aşılama merkezlerini dolaşıp tam 10 kez aşı olduğu iddiası, ülke gündemine bomba gibi düştü.