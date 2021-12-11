Yeni Zelanda’da akılalmaz olay! Günde 10 kez koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs salgınında aldığı sıkı önlemleri sürdürmesiyle bilinen Yeni Zelanda'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre, koronavirüs aşısında sahtecilik, bu kez boyut değiştirdi.
CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR
Eğitim ve sağlık sektöründe çalışanlara getirilen koronavirüs aşısı zorunluluğu, aşı sahtecilerinin doğmasına neden oldu.
Bir adamın, aynı gün içinde koronavirüs aşılama merkezlerini dolaşıp tam 10 kez aşı olduğu iddiası, ülke gündemine bomba gibi düştü.
Günde 10 kez aşı olan adamın, aşı olmayı reddedenlerden para alarak, onların sosyal güvence numaralarıyla aşı olduğu bildirildi.
Yetkilileri alarma geçiren bu iddia sonrası soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, günde 10 kez aşı olan birinin çok büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya olabileceği belirtildi.
Şimdiye dek, aynı gün içinde bu denli yüksek dozlara maruz kalan bir vaka olmadığı için, olayın sonuçları ve yan etkilerinin şimdiden öngörülemeyeceği belirtilirken, olaya karışmış olabilecek herkes hakkında ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.