Yer Kastamonu! Dağ yerinden kaydı! Akılalmaz görüntü...

Dağın büyük bir bölümün koparak Abana-İnebolu yoluna kadar indiğini belirten Bayram Metin, "Abana-İnebolu karayolu üzerindeki yoldayız. Görüldüğü üzere dağın büyük bir bölümü koparak yola kadar gelmiştir. Toprak ve ağaçlar, aşağıya doğru kaymaya devam ediyor. Bu dağın altında da hemen Abana-İnebolu karayolu bulunuyor. Abana-İnebolu karayolunun Bozkurt İnceyazı köyü mevkiinde bulunuyoruz. Buralara daha öncesinden şiddetli bir şekilde kar yağmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Hemen ardından yağmurla birlikte toprak kaymaya başladı. Bu yüzden Abana ve İnebolu arasındaki karayolu sık sık bu heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanıyor" diye konuştu