Yunan eski Bakan’dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin’deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası

"HEPİMİZ BU İNSANLIK SUÇUNA DAHİLİZ"

Çarpıcı açıklamalarını sürdüren Varoufakis bölgede şuan yaşananların sorumlusu olarak ise Batı dünyasını gösterdi. "Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz. Onlarca yıldır susuyoruz. Orada herhangi bir sorun yaşanana, insanlar ölene, kameralar oraya ulaşana kadar susuyoruz. " dedi. Varoufakis "Suçlular, biziz Avrupalılardır. Her bir Alman, Fransız, Yunan ve ABD toplumunun üyesi suçludur." diye ekledi.

Yunan Eski Bakan, Batı dünyasının kendisini affettirmesi için barışa kararlı bir adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.