Yunan eski Bakan'dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin'deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası

Filistin-İsrail gerilimi sürüyor. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Öte yandan Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, süren gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgedeki sorunun İsrail tarafından uygulanan şiddet ve ırkçılıktan kaynaklandığını söyledi. Varoufakis, asıl suçlunun yıllarca İsrail şiddetine sessiz kalan Batı dünyası olduğunu dile getirdi.