Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’

Türkiye'nin son yıllarda gerçek bir bölgesel güç haline gelmesi, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oluyor. Askeri teknoloji alanında yerli ve milli SİHA/İHA'larıyla dünya çapında öne çıkan Türkiye, enerji sektöründe yaptığı atılımlarla da kendinden söz ettiriyor.

Türkiye'nin yükselişine engel olmak için sık sık çıkışlarda bulunan Yunanistan ise, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmekten geri durmuyor.