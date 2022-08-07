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Giriş Tarihi: 7.8.2022 15:09 Son Güncelleme: 7.8.2022 15:26

Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Göçmenleri Türk sularına itti! O anlar böyle görüntülendi

İHA
Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Göçmenleri Türk sularına itti! O anlar böyle görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri sık sık Türk sularına ittiği görüntüleri ortaya çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı, bunlardan bir tanesinin daha görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" denildi.

MSB paylaştı: "Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti" | Video

Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.

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Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Göçmenleri Türk sularına itti! O anlar böyle görüntülendi
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