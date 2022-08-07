MSB paylaştı: "Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti" | Video

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi Karaburun batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türkiye karasularına itilme görüntülerini paylaştı.