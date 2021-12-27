Yunanistan’ın asimilasyon zulmü sürüyor





2014'te kapatılan 18 okul ile ilgili hukuki mücadele verdiklerini anlatan Kara, "Her kapatma kararı ile ilgili açılan davalar var. Yunanistan'da yargının yavaş işlemesi ve gereksiz ertelemeler olduğu için kesinleşmiş 1 karar var, AİHM'de bu konuda bir davamız var. Haklarımızın ihlal edilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.