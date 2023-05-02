Yurtdışında oy patlaması

Yurtdışındaki seçmenlerin oy kullanmaya başlamasından bu yana geçen süre içinde AK Parti, her zaman açık ara önde seçimleri tamamladı. 14 Mayıs seçimleri için aylar öncesinden başlatılan çalışmalarda AK Partili milletvekilleri, Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı ülkelerde sürekli sahada yer aldı. AK Parti'nin bu çabaları sandıklara da yansıdı. Yurtdışı seçmenlerde oy kullanma rekorları kırıldı. 2018 seçimlerinde ilk 5 günde yaklaşık 350 bin kişi oy kullanırken, 14 Mayıs için sandığa giden seçmen 697 bini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 seçimlerinde yurtdışı oyların yüzde 60'a yakın bölümünü almıştı. AK Parti kurmayları bu seçimde oranın daha yükselmesini beklediklerine dikkat çekerek, "Artışın önemli bir bölümünün bizim sandığa götürdüğümüz seçmenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle büyük farkla yurtdışı sandıklardan Erdoğan çıkacaktır" diye konuştu.AK Parti, yurtdışı oyların cumhurbaşkanlığı seçimine etkileri ile ilgili bir simülasyon çalışması yaptı. Bu kapsamda yurtdışı oylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyları içinde binde 6'lık bir fark yaratacak. 2018 yılındaki seçimlerde ise bu oran binde 3 idi. Sandığa gidiş ve anketlerden bunun da iki katına ulaşacağı sonucuna varıldı.Fransa'nınStrasbourg kentinde Türkiye'deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi. Saldırıya uğrayan gençlerin 19-20 yaşlarında olduğu öğrenilirken, Strasbourg polisinin saldırının ardından 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Öte yandan Fransa, yurtdışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ikinci ülke konumunda.