Zelenski’den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus birliklerinin Herson'dan çekilmesiyle kentin geri alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, şu anda işgal altında olan tüm kentlerde Herson'dakine benzer karşılamaların olacağını ifade ederek, "Bu tür karşılamaları daha çok göreceğiz. Halen işgal altındaki şehir ve köylerde. Kimseyi unutmadık, kimseyi bırakmayacağız. Savunma operasyonlarımız ve diplomasimiz sayesinde, devlet sınırımıza, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırının tüm bölümlerine kesinlikle ulaşacağız" dedi.