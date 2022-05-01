Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’





Lavrov, Batı'nın kullandığı askeri dil ve kışkırtıcı adımlar ile müzakereleri engellediğini ileri sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin NATO ile savaş halinde olmadığını da söyledi ve ülkesinin nükleer silah tehdinde de bulunmadığını, Batılı medyanın durumu abarttığını iddia etti.