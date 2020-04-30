Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Edirne Haberleri Sanal gebe okulu ile anne adayları bilgilendiriliyor

Sanal gebe okulu ile anne adayları bilgilendiriliyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:15 ABONE OL
Sanal gebe okulu ile anne adayları bilgilendiriliyor
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Gebe okulu, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.
Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan yeni tip korona virüs, herkesi olduğu gibi anne adaylarını da tedirgin ediyor. Küresel bir salgın haline gelen korona virüs, hamilelik veya gebelik döneminde olan kadınları bir hayli endişelendirirken Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı gebe okullarında gebe eğitimleri canlı video bağlantılarıyla yapılıyor.
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan yaptığı açılamada, “Dünya ve ülkemizin geçirdiği zorlu süreçte Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak Gebelerimizin Yanındayız! Gebe Okulları ve Gebe Bilgilendirme Sınıflarımız bu süreçte de uzaktan eğitim şeklinde eğitimlerine devam edecektir. Gebelerimiz gebelik, doğum, lohusalık, bebek bakımı emzirme ile ilgili bilgileri uzaktan eğitim yöntemi ile online sınıflarda alabilecekler ve akıllarına takılan soruları eğitimcilerimize sorabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanal gebe okulu ile anne adayları bilgilendiriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA