Kaf-Kaf’ın yeri Avrupa

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan 14 maçta 10 galibiyetle gruptan çıktıktan sonra son 16 turu ilk maçında Yunanistan'da PAOK'a bir ara 19 sayı geriye düşüp 74-68 yenilen Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda muhteşem bir atmosferde oynanan rövanşı 79-67 kazanarak son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek finalde hemşehrisi Tenerife'yi eleyen İspanyol ekibi UCAM Murcia'yla eşleşen Karşıyaka, bu turu da geçtiği takdirde Final Four'da Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek. Yeşil-kırmızılılar, Final Four'a ev sahibi olmak için ön başvuruyu şimdiden yaptı.Taraftarların ay-yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle doldurduğu salonda PAOK maçı sonrası 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan genç futbolcular ve basketbolcuların kenetlenmesi de camiayı sevindirdi.

YÜZLER GÜLÜYOR

?Salondaki görüntüye hayran kaldığını söyleyen başkan Turgay Büyükkarcı, "Şimdi Final Four oynamaya, organizasyonu düzenlemeye talibiz. En büyük hayalim Avrupa'da kupa kazanmak. Bu sene bir şansımız var ama olmasa da bu hedefimizi sabırla mutlaka gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan Tenerife'yi eleyen UCAM Murcia, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Çeyrek final ilk maçı 27-28 Mart'ta İzmir'de oynayacak.