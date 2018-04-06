Okul bahçesine Münbiç yazdılar

Manisa'nın Yunusemre'de Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, Afrin'e yönelik operasyonun ardından yeni hedef olan Münbiç'e yapılması muhtemel harekata bedenleriyle Münbiç yazarak destek verdi. Okul Müdürü Ali Balsüt ve Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz'ün de destekleriyle 2 gün boyunca hazırlanan 250 öğrenci, "Afrin için teşekkürler. Sıradaki hedef Münbiç" yazısını oluşturdu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen koreografide öğrenciler Türk bayrağını da dalgalandırdı. Öğrencilerin bu çalışması drone ile görüntülendi.

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