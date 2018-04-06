Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Okul bahçesine Münbiç yazdılar

ne yazdılar

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Okul bahçesine Münbiç yazdılar

'nın Yunusemre'de Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, Afrin'e yönelik operasyonun ardından yeni hedef olan 'e yapılması muhtemel harekata bedenleriyle Münbiç yazarak destek verdi. Okul Müdürü Ali Balsüt ve Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz'ün de destekleriyle 2 gün boyunca hazırlanan 250 öğrenci, "Afrin için teşekkürler. Sıradaki hedef Münbiç" yazısını oluşturdu. nde gerçekleştirilen koreografide öğrenciler Türk bayrağını da dalgalandırdı. Öğrencilerin bu çalışması drone ile görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul bahçesine Münbiç yazdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN