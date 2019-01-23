Göz göz tur peşınde

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle bugün saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.