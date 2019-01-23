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Göz göz tur peşınde

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu rövanş maçında bugün A Spor’dan yayınlanacak maçta ’u konuk edecek

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Göz göz tur peşınde
GÖZTEPE, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle bugün saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak. A SPOR'dan canlı yayınlanacak maçta Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek. Sarı-kırmızılı ekipte Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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Göz göz tur peşınde
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