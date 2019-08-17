Kır zincirlerini

GEÇEN sezonu istediği gibi geçiremeyen, bu yıl büyük hedefler koyan Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İlk hafta kendi taraftarı önünde sezona 3 puanla başlamanın planlarını yapan sarı-kırmızılı takım, son yıllarda açılış maçlarındaki şanssızlığına da son noktayı koymak istiyor. Son 4 sezonda oynadığı açılış müsabakalarında galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, kendi taraftarı önünde konuk edeceği Antalyaspor karşısında üç puandan başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmiyor. Bu arada yarınki karşılaşmanın saati değişti. Daha önce 19.15'te oynanacağı açıklanan müsabakanın başlama saati 21.45 olarak güncellendi.

27. KEZ RAKIP OLACAKLAR

Göztepe ile Antalyaspor, yarın oynayacakları müsabaka ile 27. kez karşı karşıya gelecekler. İki takımın daha önce oynadığı 26 maçta Göztepe 9 kez kazanırken, Antalyaspor 10 müsabakada 3 puana uzanan taraf oldu. Ekipler 7 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Son iki sezonda oynanan karşılaşmalarda ise Göztepe rakibine üstünlük kurdu. İki takım bu süreçte 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta kozlarını paylaşırken; Göztepe 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Antalyaspor 1 maçta gülerken, 1 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.