Göztepe’de yönetim çark etti

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Antalyaspor maçı öncesi 'Transfer gündemimizde yok' açıklaması yaparken, baskı sonrası yönetim arayışlara başladı. 10 numara harekâtı yeniden start verirken Borges'e kulüp arayan Göz-Göz, daha önce listesinde olan Lokomotiv Moskova'dan ayrılan Manuel Fernandes, Akhisarsporlu Josue ve Dijon ekibinden ayrılan Yoann Gourcuff, Hamburg'tan Alman futbolcu Lewis Holtby ve Coritiba'dan Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo ile görüşmelere başladı. Transfer hafta içinde Denizlispor maçına kadar bitirilecek.

YENİLERDEN 3'Ü OYNAYABİLDİ

Göztepe'de yeni transferlerden sadece 3'ü forma giyebildi. Ligde oynanan 2 maçta takıma yeni katılan Sanneh, Leo ve Eren formayı sırtına geçirirken, Menemen'den alınan Veli Çetin, Hatay'dan gelen Murat Paluli, Pendik'ten alınan Batuhan ve Borissia Dortmund ekibinden alınan ve transferi büyük sükse yaratan Hüseyin Bulut sahaya çıkamadı.

TAMER TUNA KAFA KARIŞTIRDI

Hüseyin Bulut iki maçta da kadroda yer almazken, Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş maçı sonrasında "Takımdan göndermek istediğim iki oyuncuyu onbirde oynattım. Biri Borges'ti" sözü kafalarda soru işareti yarattı. Tuna'nın ilk hafta 11 kişilik kadroya almadığı Yasin'i kastettiği öğrenildi.