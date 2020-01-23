Göz Göz’den veda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş mücadelesinde Göztepe ile Antalyaspor 2- 2 berabere kaldı. İlk maçı 4-3 kaybeden Göztepe kupaya veda etti. Antalyaspor, 31. dakikada Harun Alpsoy'un attığ golle 1-0 öne geçti. Bu gole 33. dakikada Zlatko Tripic ile cevap veren Göztepe skora denge getirdi: 1-1.
Akdeniz ekibi, 41'de Paul Mukairu'nun golüyle tekrar öne geçti: 1-2. Göztepe'de Halil Akbunar 55. dakikada izlemeye doyulmayacak harika golüyle skoru eşitledi: 2-2. 86'da Amilton ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı. Mücadelenin sonuna 5 dakika eklendi. Antalyaspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövaşında Göztepe ile 2-2 berabere kalarak kupada çeyrek finale yükseldi.