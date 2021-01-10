Göztepe’ye tek kurşun

Süper Lig'de hafta içinde Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Göztepe, evinde ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Göz Göz, bu skorla galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Son 6 maçında 1 beraberlik 4 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 19 puanda kaldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Mert Güzenge'nin yönettiği müsabakada Göz- Göz'de sakatlığı süren Alpaslan ile kart cezalısı Nwobodo Antalyaspor'a karşı forma giymedi. Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı. 42. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi. 57'nci dakikada sol çaprazda Halil topla buluştu. Halil'in yerden şutunda top savunmadan döndü. 77'nci dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Hızlı atağa kalkan konuk takımda Fredy'nin pasında Doğukan bomboş durumda şutunu çekti, topu filelerle buluşturdu: 0-1.