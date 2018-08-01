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puanları - 2018 taban ve tavan puanları

YKS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihlere yönelik araştırmalarına başladı. Bu sabah saatlerinde 'nin tercih kılavuzunu ve kontenjanlar listesini de açıklamasıyla nde okumak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. çu olmak isteyen bireyler, hukuk fakültelerinin taban ve taban puanlarını merak ediyor. İşte, ülkemizde en çok tercih edilen bölümlerden birisi olan hukuk fakültesi puanları hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:26
Hukuk Fakültesi puanları - 2018 Hukuk taban ve tavan puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçiğimiz günlerde tarafından açıklanmıştı. Bu sabah da, ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı. İlgili kılavuzla beraber kontenjanlar listesi de belli oldu ve tercihlerinde ni yazmak isteyen adaylar araştırmalarına başladı. fakültesi taban ve tavan puanlarını merak eden bireyler, puanları sorguluyor. İşte hukuk puanları...

HUKUK FAKÜLTESİ PUANLARI

Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte olup özel hukuk ve kamu hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir. Hakim ve savcılık sınavlarına katılan mezunlarımız, bu sınavlarda başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar. Stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DİĞER HUKUK FAKÜLTELERİ TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ - 1


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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri hangileri?

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