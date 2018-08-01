Hukuk Fakültesi puanları - 2018 Hukuk taban ve tavan puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Bu sabah da, ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı. İlgili kılavuzla beraber kontenjanlar listesi de belli oldu ve tercihlerinde hukuk fakültesini yazmak isteyen adaylar araştırmalarına başladı. Hukuk fakültesi taban ve tavan puanlarını merak eden bireyler, puanları sorguluyor. İşte hukuk puanları...

HUKUK FAKÜLTESİ PUANLARI

Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte olup özel hukuk ve kamu hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir. Hakim ve savcılık sınavlarına katılan mezunlarımız, bu sınavlarda başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar. Stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

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