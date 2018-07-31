2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!
Sistem değişikliğinin ardından bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları belli oldu. Yoğun ve stresli bir sınav döneminin ardından, yine aynı şekilde tempolu bir süreç daha başlayacak. Veliler ile öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerini araştırmaya çoktan başladı. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? İşte ÖSYM tarafından, üniversite ayırt etmeksizin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler...
Giriş Tarihi: 31.07.2018
12:07
Güncelleme Tarihi: 31.07.2018
12:47
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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!
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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!