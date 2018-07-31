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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!

Sistem değişikliğinin ardından bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları belli oldu. Yoğun ve stresli bir sınav döneminin ardından, yine aynı şekilde tempolu bir süreç daha başlayacak. Veliler ile öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerini araştırmaya çoktan başladı. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? İşte ÖSYM tarafından, üniversite ayırt etmeksizin 2 yıllık ve ...

Giriş Tarihi: 31.07.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 12:47
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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!
2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ
ADALET
ADALET MESLEK EĞİTİMİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ
AĞIRLAMA HİZMETLERİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ALANSIZ ÖN DİPLOMASI
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ

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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!
2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ
ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK
ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH
ARICILIK
AŞÇILIK
AT ANTRENÖRLÜĞÜ
ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ
ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
AV VE YABAN HAYATI
AVCILIK VE YABAN HAYATI
AVRUPA TOPLULUĞU
AYAKKABI TASARIMI
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI

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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!
2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

BAĞCILIK
BAHÇE TARIMI
BAHÇE ZİRAATI
BAKIR ÇALGILAR
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BALON PİLOTLUĞU
BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
BANKACILIK
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYINCILIK
BESİCİLİK
BETON TEKNOLOJİSİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ
BİLGİ İŞLEM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR
BİLGİ YÖNETİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET)
BİLGİSAYA BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK

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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!
2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET)
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!
2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM-YÖNETİM
BİNA KORUMA VE YENİLEME
BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ
BİYOMEDİKAL BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BORSA VE FİNANS
BOYA TEKNOLOJİSİ
BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ
BUDAMA VE AŞILAMA
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!
2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

CAM / CAM ENDÜSTRİSİ
CAM-SERAMİK
CERRAHİ
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
CEVHER HAZIRLAMA
CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
ÇALGI BAKIM VE ONARIM
ÇALGI YAPIMI
ÇAY EKSPERLİĞİ
ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOUJİSİ
ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
ÇEVİRMENLİK
ÇEVRE
ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ
ÇEVRE KORUMA
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
ÇEVRE SAĞLIĞI
9021 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ
9020 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ
ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ
ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ
ÇORAP VE MODA TASARIMI

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2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 ve bölümleri burada!
2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

DEĞİRMENCİLİK
DEKOR TASARIMI
DEMİRYOLU ARAÇLARI
DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ
DENİZ ADAMLIĞI
DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ
DENİZ BROKERLİĞİ
DENİZ ELEKTRONİĞİ
DENİZ HABERLEŞME
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
DENİZCİLİK
DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
DERİ KONFEKSİYON
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİCİLİK
DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN
DİŞ PROTEZ

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