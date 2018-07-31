2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri! 2018 Lisans ve Önlisans bölümleri burada!

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLİŞİM-YÖNETİM

BİNA KORUMA VE YENİLEME

BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ

BİTKİ KORUMA

BİTKİSEL ÜRETİM

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA

BİYOKİMYA

BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ

BİYOMEDİKAL BİLİMLER

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

BORSA VE FİNANS

BOYA TEKNOLOJİSİ

BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ

BUDAMA VE AŞILAMA

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BÜRO YÖNETİMİ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ