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Giriş Tarihi: 28.5.2021 02:23 Son Güncelleme: 28.5.2021 02:23

Zıt Anlamlısı Nedir?

Beyaz Zıt Anlamlısı Nedir? Beyazın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Kişiler arasındaki iletişimin sağlanmasında en kilit ve önemli araçlardan birisi olan kelimelerin eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri olduğu gibi karşıt anlam ifade eden zıt anlamlıları da bulunmaktadır. Anlam ve yazılış bakımından farklılık gösteren bu sözcüklerden birisi olan öğrenilmek istenerek “ Zıt Anlamlısı Nedir?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. alanında en güvenilir kaynak olan (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla Beyaz Zıt Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Dünya dilleriyle birlikte Türkçe'de de bulunan ve kendi başına anlamı olan çok sayıda sözcüğün eş ve zıt anlamlı, bir bakıma yedeği konumundaki sözcükleri bulunmaktadır. Herhangi bir kelimenin ifade ettiği anlamın tam tersini söylemek istediğimizde zıt anlamlı sözcüğünü kullanırız. Bu sözcükleri Türkçe'yi yeni öğrenen yabancı ülke vatandaşları ve eğitim öğretim kurumlarında, öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler aldıkları derslerde öğrenmektedir. Eğitimciler tarafından öğretilen bu zıt (karşıt) anlamlı sözcükler, gerek yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere sınavlarında, gerekse okullarda yazılı, sözlü ve kompozisyon sınavlarına girecek olan öğrencilere sorulabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda ise Türkçe testlerinde paragraf sorularında ya da başlı başına soru olarak sorulabilmektedir. Diğer yandan bu sözcükler günlük yaşantımızda insanlarla iletişim kurmak için kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde, anlatmak istediğimiz net, sade, anlaşılır şekilde anlatmamızda ve gereksiz sözcük tekrarlarına düşmeden okunabilirlik seviyesi yüksek ifadeler oluşturmamızda en iyi yardımcımızdır. Okuduğu kitap, makale, dergi ve gazetelerden ek olarak çıkan bulmacalarda Beyaz kelimesine denk gelenler "Beyazın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük" ile ilgili bilgi edinmek isteyerek "Beyaz Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Beyaz Zıt Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve cümle içerisinde kullanılan farklı anlam bilgileri ile örnekli açıklamaları şöyle;

BEYAZ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Beyaz kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan zıt (karşıt) anlamlıları

  • Siyah
  • Kara

olarak yer almaktadır.

BEYAZ NEDİR, NE DEMEK?

Arapça dilinden Türkçe'ye geçmiş olan Beyaz kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan isim türündeki anlamı şu şekilde;

  • Anlam 1: Ak kelimesiyle anlamdaş, kara kelimesiyle zıt anlamlarda olan ve siyah renginin karşıtını ifade eden isimdir.

Diğer eş anlamlı kelimeleri öğrenmek isteyenler için;


DOKTOR EŞ ANLAMLISI

YAŞAM EŞ ANLAMLISI

ZAMAN EŞ ANLAMLISI

GÖREV EŞ ANLAMLISI

MİLLET EŞ ANLAMLISI

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI

ULUS EŞ ANLAMLISI

UZAK EŞ ANLAMLISI

ÖĞRETMEN EŞ ANLAMLISI

AKIL EŞ ANLAMLISI

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Beyaz Zıt Anlamlısı Nedir? Beyazın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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