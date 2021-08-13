2. Dünya Savaşı Tarihi, Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı Ve Bitti?

İkinci Dünya Savaşı tarafları, savaşın bitimi ile birlikte bazı alanlarda güçlenmiş bazı alanlarda ise neredeyse bütün güçlerini kaybetmiştir. 2. Dünya Savaşı'nın bitimi sonrasında oluşturulan resmi belgelere göre savaş sırasındaki kaybın sadece %30'unu askerler oluştururken %70'i sivil halktan oluşmaktadır. Yaklaşık 70 milyon insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı, 1939 senesinde başlayıp 1945 tarihinde sona ermiştir.

2. DÜNYA SAVAŞI TARİHİ

Birinci Dünya Savaşı sonrasında istediklerini elde edemeyen ya da daha çok güçlenmek isteyen devletler yaklaşık 25 sene beklemiş ve bu 25 senenin sonunda küresel çapta oldukça kanlı bir savaş ile dünyanın kaderini tekrar değiştirmişlerdir. 30'u aşkın ülkenin katıldığı 2. Dünya Savaşı sırasında ülkeler bütün askeri, ekonomik ve endüstriyel güçlerini kullanmıştır.

2. DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ

İkinci Dünya Savaşı'nın başlıca nedeni Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşı ağır bir yenilgi ile kaybeden İttifak Devletlerinin zorlu şartlara sahip antlaşmaları imzalamaya mecbur bırakılmış olmalarıdır. Bunun yanında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok çıkar çatışması yaşanmış, bazı imparatorluklar yıkılmış ve yeni devletler kurulmuştur. Bu durumlar dünyadaki sınırların yeniden çizilmesine neden olarak İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında yer almıştır.

Birinci Dünya Savaşı'na İttifak Devletlerinin yanında giren İtalya'nın savaş sırasında saf değiştirmesi Almanya ile ilişkilerinin zedelenmesine neden olmuştur. Bu iki devlet arasında gerilen ipler de 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biridir.

Son olarak Japonya'nın Asya kıtasındaki egemenliğini tehdit eden Avrupalı devletlerinin istilasına izin vermeyişi de 2. Dünya Savaşı'nın görünen nedeni olarak savaşın başlangıcını yapmıştır.

2. DÜNYA SAVAŞI SONUÇLARI

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları dünya üzerinde çok büyük etkiler yaratmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın kazananı sömürgeciliği değil demokrasiyi savunan ülkeler olmuştur. Bu durum da 2. Dünya Savaşı sonrasında sömürgecilik faaliyetlerinde gözle görülür bir azalış yaşanmasına yardımcı olmuştur.

Rusya, Balkanlar'daki gücünü arttırmış ve oldukça yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini geliştirmiştir.

2. Dünya Savaşı sonrası daha demokratik ve barışçıl bir dünya isteği ile Birleşmiş Milletler kurulmuş ancak devletler arasındaki rekabetin devamı önlenememiştir.

2. Dünya Savaşı sonrası iyice çöken Almanya, Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye bölünmüştür. İsrail Devleti, Varşova Paktı ve NATO da 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştur.

2. DÜNYA SAVAŞI TARAFLARI

2. Dünya Savaşı, Fransa, Amerika, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği'nden oluşan Müttefik Devletler ile Almanya, Japonya ve İtalya'dan oluşan Mihver Devletler arasında gerçekleşmiştir.

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939'da başlayıp 2 Eylül 1945 tarihinde sona ermiştir. Savaşın başlaması için birçok farklı neden vardır ancak savaşı başlatan olay Japonya'nın Avrupalıların Asya kıtasına girişini engellemesi olarak görülmektedir. Bu açıklamalar 2. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı, 2. Dünya Savaşı Ne Zaman Bitti ve 2. Dünya Savaşı Nasıl Başladı sorularının cevabıdır.

2. DÜNYA SAVAŞI CEPHELERİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında çok fazla farklı cephede savaş verilmiştir. Bu sebeple bu cepheler 3 ana başlık altında toplanmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın cepheleri; Batı Cephesi, Güney Cephesi ve Doğu Cephesi olarak karşımıza çıkar.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İkinci Dünya Savaşı sırasında 25 milyona yakın asker, 50 milyona yakın da sivil hayatını kaybetmiştir. Bu da 70 milyon civarı insanın 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybettiğini göstermektedir.