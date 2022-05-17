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Giriş Tarihi: 17.05.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 15:25

2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

2. Dünya Savaşı dünyayı sarsan olaylar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu savaş birçok devletin katılımı ile gerçekleşmiştir. İnsanlık tarihinde ki en kanlı savaşlardan olması hafızalarda derin izler bırakmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı cepheleri, başlangıç ve bitiş tarihi birçok kişi tarafından hala merak edilmektedir. 2. Dünya Savaşı'na dair tüm detaylar…

2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

2. Dünya Savaşı dünya tarihinde derin izler bırakan savaşlardan biridir. Almanların ve Rusların mücadelesi savaşın önemli bir yönünü oluşturur. Bununla birlikte ülkelerin ordularının en fazla zayiat verdikleri savaşlardandır. Büyük yıkımlara neden olan İkinci Dünya Savaşı günümüzde de konuşulan ve izleri hala silinmemiş savaşlardan biridir. İkinci Dünya Savaşı cepheleri, başlangıç ve bitiş tarihi yazımızın devamında yer alıyor.

2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

2 Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve bitişi ülkeler açısından büyük bir öneme sahiptir. Savaşın her detayını tam olarak kavrayabilmek için ilk olarak savaş öncesindeki dünya siyasetine ve ekonomilerine göz atmak gerekir. Çünkü savaşın ekonomik ve siyasi birçok nedeni vardır. En önemli nedeni de Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerin daha büyük hırsa kapılmalarıdır. Yakın sayılabilecek bir tarihte gerçekleşen savaşlardandır.

2 Dünya Savaşı Tarihi

İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak çıkan Almanya ekonomik kriz karşısında en fazla zorlanan devletlerden biri olmuştur. Kendisine uygulanan çok ağır yaptırımlar nedeniyle ciddi bir siyasi ve ekonomik çıkmaz içerisine girmiştir. Almanlar açısından bir kurtarıcı olarak görülen Adolf Hitler kısa sürede birtakım yatırımlar ve planlar yaparak ülkenin ekonomik düzeyini yükseltmeyi başarmıştır.

Bunlarla birlikte Adolf Hitler Versay Antlaşmasının ağır şartlarını kesinlikle kabul etmiyor ve büyüyen ordusu için saldırgan politikalarına devam ediyordu. Hitler kendi ordusuna ve ekonomisine kaynak sağlamak için hem Avusturya hem de Çekoslovakya'yı işgal etmiştir. Daha sonra Polonya da Ruslar ve Almanlar tarafından işgal edilmiştir.

Tüm bunların ardından da Fransa ve İngiltere Almanya'ya savaş ilan etmiştir. Bu süreçte hızla büyüyen bir dünya savaşını tetikleyen olaylar olmuştur. Birçok ülke yıllardır süregelen düşmanlıklarını ortaya koyarak İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına zemin hazırlamıştır.

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2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

2. Dünya Savaşı Nedenleri

İkinci Dünya Savaşı'nın birçok farklı nedeninden bahsetmek mümkündür. Alman ordularının birçok yere aynı anda saldırması ve Ruslarla ters düşen çıkarları nedeniyle savaş her geçen gün büyüyerek devam etmiştir. Savaşın temel nedenleri arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:

  • Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen ülkelerin yeniden büyüme ve güçlenme isteği
  • Devletleri milli emellere sahip olması
  • Nazizim, Faşizm ve Komünizm gibi ideolojik fikirlerin yarattığı çatışmalar
  • Büyük devletler arasında yeniden ortaya çıkan silahlanma yarışları
  • Dünyanın içindeki ekonomik buhranlar
  • Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan antlaşmaların ağır şartları ve eksik yanları
  • Almanya'da ki iktidarın yıkıcı faaliyetleri
  • Avrupa'yı bloklaştıran antlaşmalar sistemleri

Gibi nedenler savaşı tetikleyen durumlar arasında yer alıyor.

2. Dünya Savaşının Nedenleri

Genel olarak bilinen nedenler dışında savaşa ortam hazırlayan farklı durumlar da bulunuyor. Almanya'nın amacı Avrupa'yı Alman topraklarına katmak amacı ile Doğu ve Batı Avrupa'yı işgal altına almayı planlamıştır. Özellikle Asya üzerine yaptığı planlar Rusya ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştur.

Japonya ise Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın Uzakdoğu'daki sömürgelerine sahip olmuştur. Çin'in de büyük bir kısmı Japonların kontrolündeydi. Bunun yanında oldukça hızlı bir şekilde sanayileşen bir ekonomiye sahiptir. Bu ekonomik çıkarlar Japonya'nın ilk olarak ABD'ye yaklaşmasına daha sonra da Almanya'ya yakınlaşmasına neden olmuştur. Savaşa girme nedeni de Pearl Harbor Saldırısı olmuştur.

ABD ise ilk etapta savaşta tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Daha sonra ise Fransa ve Birleşik Krallık'a silah yardımı yapmıştır. Bu süreçte Japonlardan aldığı Pearl Harbor saldırısı nedeniyle savaşa dahil olmuştur. ABD'nin savaşa girmesi de yine savaşın seyrini değiştiren bir olay olmuştur. ABD bu savaşa sınırları genişletmek değil aksine var olan sınırlarını korumak için girmiştir.

SSCB ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batıya yönelmek yerine Orta Asya'ya yönelik bir politika izlemiştir. Hatta zengin petrol rezervlerine sahip olması Rusya'nın hem teknolojik hem de lojistik açısından önemli güçte ülkelerden olmasını sağlamıştır. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapmasına karşın yine de Almanların saldırısına uğramıştır.

Birleşik Krallık da yine savaşta önemli ülkelerdendir. Adolf Hitler Avrupa'da tek rakip olarak Birleşik Krallığı görmüştür. Bununla birlikte Almanların tüm Avrupa'ya yayılmasını engelleyen ülkedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında en önemli ülkelerden birisi olmuştur.

İtalya da yine Birinci Dünya Savaşı'ndan istediklerini alamayan ve bunu hırs haline getiren ülkelerden biridir. Sömürge alanıyla sanayisini beslemeye çalışsa da dar bir alanda sıkışmasına neden olmuştur. Mussolini'nin faşist politikaları nedeniyle Avrupa'da sorun haline gelmeye başlayan bir ülkedir.

2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

İkinci Dünya Savaşı Sonuçları

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları yine ülkeleri birden fazla yönde etkilemiştir. Yıkıcı etkileri olmasına karşın barış antlaşmalarının tazelenmesini sağlamıştır. Bu savaşın sonuçlarına bakıldığında şunları söylemek mümkündür:

  • Savaş sonrasında Birleşmiş Millet kurulmuştur.
  • Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazanabilmiştir.
  • Savaş sonrasında sömürgecilik daha da azalmıştır.
  • Türkiye bu savaş sonrasında itibarını daha da artırmıştır.
  • Rusya Balkanlar'daki gücünü artırmıştır.
  • Almanya bu savaş sonrasında ikiye bölünmüştür.
  • İngiltere ve ABD yardımı ile Filistin'de 1948 senesinde bir İsrail Devleti kurulmuştur.
  • Devletler arasındaki rekabetler bitmemiştir.
  • Varşova Paktı ve NATO gibi önemli birlikler kurulmuştur.

Bunların yanında dünya barışının korunması için de insan hakları sözleşmeleri yayınlanarak dünyaya sevgi dolu mesajlar iletilmiştir.

2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

İkinci Dünya Savaşı Kim Kazandı?

İkinci Dünya Savaşı'nda iki önemli taraf vardır. Her tarafın içerisinde de dünya siyasetine yön veren önemli devletler vardır. Müttefik ve Mihver devletler olarak dünya iki kutba ayrılmıştı. Müttefik Devletler arasında Fransa, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, Amerika yer alıyordu. Mihver Devletler arasında ise Almanya, İtalya ve Japonya yer alıyordu. Savaşı kazanan ise Müttefik Devletler olmuştur.

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