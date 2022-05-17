2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

2 Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve bitişi ülkeler açısından büyük bir öneme sahiptir. Savaşın her detayını tam olarak kavrayabilmek için ilk olarak savaş öncesindeki dünya siyasetine ve ekonomilerine göz atmak gerekir. Çünkü savaşın ekonomik ve siyasi birçok nedeni vardır. En önemli nedeni de Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerin daha büyük hırsa kapılmalarıdır. Yakın sayılabilecek bir tarihte gerçekleşen savaşlardandır.

2 Dünya Savaşı Tarihi

İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak çıkan Almanya ekonomik kriz karşısında en fazla zorlanan devletlerden biri olmuştur. Kendisine uygulanan çok ağır yaptırımlar nedeniyle ciddi bir siyasi ve ekonomik çıkmaz içerisine girmiştir. Almanlar açısından bir kurtarıcı olarak görülen Adolf Hitler kısa sürede birtakım yatırımlar ve planlar yaparak ülkenin ekonomik düzeyini yükseltmeyi başarmıştır.

Bunlarla birlikte Adolf Hitler Versay Antlaşmasının ağır şartlarını kesinlikle kabul etmiyor ve büyüyen ordusu için saldırgan politikalarına devam ediyordu. Hitler kendi ordusuna ve ekonomisine kaynak sağlamak için hem Avusturya hem de Çekoslovakya'yı işgal etmiştir. Daha sonra Polonya da Ruslar ve Almanlar tarafından işgal edilmiştir.

Tüm bunların ardından da Fransa ve İngiltere Almanya'ya savaş ilan etmiştir. Bu süreçte hızla büyüyen bir dünya savaşını tetikleyen olaylar olmuştur. Birçok ülke yıllardır süregelen düşmanlıklarını ortaya koyarak İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına zemin hazırlamıştır.