2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - İkinci Dünya Savaşı Cepheleri, Başlangıç ve Bitiş Tarihi e1

2. Dünya Savaşı Nedenleri
İkinci Dünya Savaşı'nın birçok farklı nedeninden bahsetmek mümkündür. Alman ordularının birçok yere aynı anda saldırması ve Ruslarla ters düşen çıkarları nedeniyle savaş her geçen gün büyüyerek devam etmiştir. Savaşın temel nedenleri arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:
- Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen ülkelerin yeniden büyüme ve güçlenme isteği
- Devletleri milli emellere sahip olması
- Nazizim, Faşizm ve Komünizm gibi ideolojik fikirlerin yarattığı çatışmalar
- Büyük devletler arasında yeniden ortaya çıkan silahlanma yarışları
- Dünyanın içindeki ekonomik buhranlar
- Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan antlaşmaların ağır şartları ve eksik yanları
- Almanya'da ki iktidarın yıkıcı faaliyetleri
- Avrupa'yı bloklaştıran antlaşmalar sistemleri
Gibi nedenler savaşı tetikleyen durumlar arasında yer alıyor.
2. Dünya Savaşının Nedenleri
Genel olarak bilinen nedenler dışında savaşa ortam hazırlayan farklı durumlar da bulunuyor. Almanya'nın amacı Avrupa'yı Alman topraklarına katmak amacı ile Doğu ve Batı Avrupa'yı işgal altına almayı planlamıştır. Özellikle Asya üzerine yaptığı planlar Rusya ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştur.
Japonya ise Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın Uzakdoğu'daki sömürgelerine sahip olmuştur. Çin'in de büyük bir kısmı Japonların kontrolündeydi. Bunun yanında oldukça hızlı bir şekilde sanayileşen bir ekonomiye sahiptir. Bu ekonomik çıkarlar Japonya'nın ilk olarak ABD'ye yaklaşmasına daha sonra da Almanya'ya yakınlaşmasına neden olmuştur. Savaşa girme nedeni de Pearl Harbor Saldırısı olmuştur.
ABD ise ilk etapta savaşta tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Daha sonra ise Fransa ve Birleşik Krallık'a silah yardımı yapmıştır. Bu süreçte Japonlardan aldığı Pearl Harbor saldırısı nedeniyle savaşa dahil olmuştur. ABD'nin savaşa girmesi de yine savaşın seyrini değiştiren bir olay olmuştur. ABD bu savaşa sınırları genişletmek değil aksine var olan sınırlarını korumak için girmiştir.
SSCB ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batıya yönelmek yerine Orta Asya'ya yönelik bir politika izlemiştir. Hatta zengin petrol rezervlerine sahip olması Rusya'nın hem teknolojik hem de lojistik açısından önemli güçte ülkelerden olmasını sağlamıştır. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapmasına karşın yine de Almanların saldırısına uğramıştır.
Birleşik Krallık da yine savaşta önemli ülkelerdendir. Adolf Hitler Avrupa'da tek rakip olarak Birleşik Krallığı görmüştür. Bununla birlikte Almanların tüm Avrupa'ya yayılmasını engelleyen ülkedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında en önemli ülkelerden birisi olmuştur.
İtalya da yine Birinci Dünya Savaşı'ndan istediklerini alamayan ve bunu hırs haline getiren ülkelerden biridir. Sömürge alanıyla sanayisini beslemeye çalışsa da dar bir alanda sıkışmasına neden olmuştur. Mussolini'nin faşist politikaları nedeniyle Avrupa'da sorun haline gelmeye başlayan bir ülkedir.