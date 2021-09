Amerika eyaletleri listesi - Amerika eyaletleri haritası

ABD, federal bir hükümete sahiptir. Ulusal, eyalet ve yerel yönetimler düzeyi olmak üzere çeşitli katmanlara sahip bir hükümettir. İlk Anayasa zamanında 13 eyalet bulunmaktaydı. O zamandan beri oldukça genişleyen Amerika, şu anda nüfusu ve yüzölçümü birbirinden farklı 50 eyaletten oluşmaktadır. Her eyaletin ayrı bir hükümeti vardır ve bu hükümetler halkın seçmesiyle başa gelmektedirler. Her eyaletin yargı ve yasama organları ayrıdır. Her eyaletin kendine özgür bir anayasası da bulunmaktadır.

AMERİKA'DA KAÇ EYALET VAR?

Amerika eyalet sayısı 1959'dan beri 50'dir. 1959'da eyalet olan, Amerika'nın en yeni iki eyaleti Alaska ve Hawaii'dir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EYALETLERİ

Toplam 50 tane bulunan Amerika Eyaletleri ve Amerika Eyalet Nüfusları şu şekildedir:

Alabama 4,903,185

Alaska 731,545

Arizona 7,278,717

Arkansas 3,017,804

California 39,512,223

Colorado 5,758,736

Connecticut 3,565,287

Delaware 973,764

Florida 21,477,737

Georgia 10,617,423

Hawaii 1,415,872

Idaho 1,787,065

Illinois 12,671,821

Indiana 6,732,219

Iowa 3,155,070

Kansas2,913,314

Kentucky 4,467,673

Louisiana 4,648,794

Maine 1,344,212

Maryland 6,045,680

Massachusetts 6,892,503

Michigan 9,986,857

Minnesota 5,639,632

Mississippi 2,976,149

Missouri 6,137,428

Montana 1,068,778

Nebraska 1,934,408

Nevada 3,080,156

New Hampshire 1,359,711

New Jersey 8,882,190

New Mexico 2,096,829

New York 19,453,561

Kuzey Karolina 10,488,084

Kuzey Dakota 762,062

Ohio 11,689,100

Oklahoma 3,956,971

Oregon 4,217,737

Pensilvanya 12,801,989

Rhode Island 1,059,361

Güney Karolina 5,148,714

Güney Dakota 884,659

Tennessee 6,829,174

Teksas 28,995,881

Utah 3,205,958

Vermont 623,989

Virginia 8,535,519

Washington 7,614,893

Batı Virginia 1,792,147

Wisconsin 5,822,434

Wyoming 578,759

Amerika Birleşik Devletleri toplam nüfus: 331.449.281

AMERİKA'NIN EN BÜYÜK EYALETİ

Amerika'nın en büyük eyaleti, 1.718.000 km² yüz ölçümü ile Alaska eyaletidir. Rus İmparatorluğu'ndan 30 Mart 1867 tarihinde 7.2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, 3 Ocak 1959 yılında eyalet olmuştur. Başkenti Juneau olan Alaska, 731 bin 545 nüfusu ile nüfus yoğunluğu en az olan 4. eyalettir.

Amerika'nın en kalabalık eyaleti ise 39 milyon 512 bin nüfusu ile Kaliforniya'dır.

AMERİKA EYALETLERİ HARİTASI