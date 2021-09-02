Amerika eyaletleri listesi - Amerika eyaletleri haritası

ABD, federal bir hükümete sahiptir. Ulusal, eyalet ve yerel yönetimler düzeyi olmak üzere çeşitli katmanlara sahip bir hükümettir. İlk Anayasa zamanında 13 eyalet bulunmaktaydı. O zamandan beri oldukça genişleyen Amerika, şu anda nüfusu ve yüzölçümü birbirinden farklı 50 eyaletten oluşmaktadır. Her eyaletin ayrı bir hükümeti vardır ve bu hükümetler halkın seçmesiyle başa gelmektedirler. Her eyaletin yargı ve yasama organları ayrıdır. Her eyaletin kendine özgür bir anayasası da bulunmaktadır.
AMERİKA'DA KAÇ EYALET VAR?
Amerika eyalet sayısı 1959'dan beri 50'dir. 1959'da eyalet olan, Amerika'nın en yeni iki eyaleti Alaska ve Hawaii'dir.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EYALETLERİ
Toplam 50 tane bulunan Amerika Eyaletleri ve Amerika Eyalet Nüfusları şu şekildedir:
Amerika Birleşik Devletleri toplam nüfus: 331.449.281
AMERİKA'NIN EN BÜYÜK EYALETİ
Amerika'nın en büyük eyaleti, 1.718.000 km² yüz ölçümü ile Alaska eyaletidir. Rus İmparatorluğu'ndan 30 Mart 1867 tarihinde 7.2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, 3 Ocak 1959 yılında eyalet olmuştur. Başkenti Juneau olan Alaska, 731 bin 545 nüfusu ile nüfus yoğunluğu en az olan 4. eyalettir.
Amerika'nın en kalabalık eyaleti ise 39 milyon 512 bin nüfusu ile Kaliforniya'dır.
AMERİKA EYALETLERİ HARİTASI