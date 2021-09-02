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Giriş Tarihi: 2.9.2021 15:03 Son Güncelleme: 2.9.2021 15:03

Amerika eyaletleri listesi - Amerika eyaletleri haritası

Amerika eyaletleri listesi - Amerika eyaletleri haritası

Eyalet sistemi, yönetimsel bir sistem olarak çeşitli ülkelerde uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ise, eyalet sistemi deyince akla gelen ilk ülkelerden biri. Eyalet sistemi ile yönetilen Amerika’da kaç eyalet var? En büyük eyaleti hangisi ve eyaletlerin nüfusları ne kadar? Sizler için araştırdık…

ABD, federal bir hükümete sahiptir. Ulusal, eyalet ve yerel yönetimler düzeyi olmak üzere çeşitli katmanlara sahip bir hükümettir. İlk Anayasa zamanında 13 eyalet bulunmaktaydı. O zamandan beri oldukça genişleyen Amerika, şu anda nüfusu ve yüzölçümü birbirinden farklı 50 eyaletten oluşmaktadır. Her eyaletin ayrı bir hükümeti vardır ve bu hükümetler halkın seçmesiyle başa gelmektedirler. Her eyaletin yargı ve yasama organları ayrıdır. Her eyaletin kendine özgür bir anayasası da bulunmaktadır.

AMERİKA'DA KAÇ EYALET VAR?

Amerika eyalet sayısı 1959'dan beri 50'dir. 1959'da eyalet olan, Amerika'nın en yeni iki eyaleti Alaska ve Hawaii'dir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EYALETLERİ

Toplam 50 tane bulunan Amerika Eyaletleri ve Amerika Eyalet Nüfusları şu şekildedir:

  • Alabama 4,903,185
  • Alaska 731,545
  • Arizona 7,278,717
  • Arkansas 3,017,804
  • California 39,512,223
  • Colorado 5,758,736
  • Connecticut 3,565,287
  • Delaware 973,764
  • Florida 21,477,737
  • Georgia 10,617,423
  • Hawaii 1,415,872
  • Idaho 1,787,065
  • Illinois 12,671,821
  • Indiana 6,732,219
  • Iowa 3,155,070
  • Kansas2,913,314
  • Kentucky 4,467,673
  • Louisiana 4,648,794
  • Maine 1,344,212
  • Maryland 6,045,680
  • Massachusetts 6,892,503
  • Michigan 9,986,857
  • Minnesota 5,639,632
  • Mississippi 2,976,149
  • Missouri 6,137,428
  • Montana 1,068,778
  • Nebraska 1,934,408
  • Nevada 3,080,156
  • New Hampshire 1,359,711
  • New Jersey 8,882,190
  • New Mexico 2,096,829
  • New York 19,453,561
  • Kuzey Karolina 10,488,084
  • Kuzey Dakota 762,062
  • Ohio 11,689,100
  • Oklahoma 3,956,971
  • Oregon 4,217,737
  • Pensilvanya 12,801,989
  • Rhode Island 1,059,361
  • Güney Karolina 5,148,714
  • Güney Dakota 884,659
  • Tennessee 6,829,174
  • Teksas 28,995,881
  • Utah 3,205,958
  • Vermont 623,989
  • Virginia 8,535,519
  • Washington 7,614,893
  • Batı Virginia 1,792,147
  • Wisconsin 5,822,434
  • Wyoming 578,759

Amerika Birleşik Devletleri toplam nüfus: 331.449.281

AMERİKA'NIN EN BÜYÜK EYALETİ

Amerika'nın en büyük eyaleti, 1.718.000 km² yüz ölçümü ile Alaska eyaletidir. Rus İmparatorluğu'ndan 30 Mart 1867 tarihinde 7.2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, 3 Ocak 1959 yılında eyalet olmuştur. Başkenti Juneau olan Alaska, 731 bin 545 nüfusu ile nüfus yoğunluğu en az olan 4. eyalettir.

Amerika'nın en kalabalık eyaleti ise 39 milyon 512 bin nüfusu ile Kaliforniya'dır.

AMERİKA EYALETLERİ HARİTASI

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Amerika eyaletleri listesi - Amerika eyaletleri haritası
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