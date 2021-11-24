Elleri öpülesi fedakar öğretmenler

İŞİMİZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Kamuran Öğretmen Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareketle, olası bir depremde öğrencilerini korumak adına uzun süreli bir afet eğitimi de aldı. Okul tabanlı afet eğitim programlarına katıldı. Japonya'ya gitti, burada okullarda alınan önlemleri inceledi. Daha sonra kendi de eğitmen oldu ve bu konuda 400'e yakın meslektaşına eğitim verdi. Japonya'ya birlikte gittiği öğretmenler daha sonra İzmir ve Elazığ depremlerinde öğrencilere oyun terapileri vererek deprem travmalarını atlamalarını sağladı. Öğretmenlerin sadece sınıf içinde kalmaması gerektiğini söyleyen Kamuran Kutur ''Bizim işimiz iyi insanlar yetiştirmek her çocuk okumayı öğrenir, matematiği öğrenir. Ama iyi insan olmak çok daha önemli'' dedi.

KAT SAYI MAĞDURUYDU

Bulancak'ta görev yapan öğretmen Erkan Kaşık ise 28 Şubat zihniyetinin yarattığı farklı kat sayı uygulaması sonucu üniversite sınavında puanı kesilen meslek lisesi öğrencilerinden biriydi. Tıp ya da mühendislik fakültelerini kazanabilecek durumdayken puanı kesildiği için elektronik öğretmenliğine girebildi. İyi ki de öğretmen olmuşum diyen Kaşık da pandeminin ilk dönemlerinde hergün 6 saatte bir görev yaptığı okula gidip 3d yazıcıda tek başına yüzlerce siperlik üretti. Ürettiği siperlikleri Bulancak devlet hastanesine gönderdi.