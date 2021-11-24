Elleri öpülesi fedakar öğretmenler

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...kar kış, köy kasaba demeden büyük fedakarlıklarla görevlerini yapan öğretmenler sadece öğrencileri için değil, toplum için de gece gündüz çalıştı. Pandemi döneminde evlere kapandığımız, uzaktan eğitimin devam ettiği dönemde öğretmenler öğrencileri için canla başla çalışırken kamu çalışanları için de fabrika gibi çalıştı. O öğretmenlerden biri Bursa'da Sait Yılmaz İlkokulu Müdür Yardımcısı Kamuran Kutur, diğeri de Giresun'da Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Erkan Kaşık. Her iki öğretmen de pandeminin başladığı ilk günlerde ''Bu zor dönemde ben ne yapabilirim?'' diye yola çıktı. Her ikisi de 3D yazıcılarla yaşadıkları il ve ilçelerde görev yapan sağlık, emniyet ve jandarma personeli için hergün sabahlara kadar çalışıp yüzlerce siperlik üretti. Tamamen kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünler maske ve siperlik ihtiyacının en yoğun olduğu dönemlerde sağlık çalışanlarının imdadına yetişti. Yılın öğretmenleri arasına giren Kutur ve kaşık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ağırlandı.
SABAHLARA KADAR ÇALIŞTIM
1988 doğumlu olan Kamuran öğretmen tamamen hobi amaçlı olarak evine aldığı 3d yazıcıyla 500'den fazla siperlik üretti. SABAH'a konuşan Kamuran öğretmen ''Devletimiz bu dönemde bütün imkanları seferber etti. Ancak pandeminin ilk günlerinde siperlik temininde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Uzaktan eğitim devam ediyordu. Ancak hepimiz evdeydik. Boş zamnalrımda ne yapabilirim diye yola çıktım. Siperlik üretimiyle ilgili yabancı videoları izledim. Kolları sıvadım, işe koyuldum. Bir siperlik yapımı 3 saat sürüyor. Daha hızlı üretim için uyumadan çalıştım. Saat kaç olursa oldun her 3 saatte bir makinenin başına geçip bir yenisi yapıyordum. Hem kendi ilçemizdeki hem de çevre ilçelerdeki sağlık ve kamu personeline dağıttık'' dedi. Yaptığı çalışmalardan haberdar olan bir çevre ilçedeki bir hemşirenin kendisini ziyarete geldiğini ve siperlik istediğini anlatan Kamuran öğretmen ''Hemen içerden 8-10 tane siperlik getirdim. Bana 200 TL vermek istedi. Kabul etmedim. Siz sağlıklı olun, Allah sizi korusun dedim. O günden sonra daha hızla çalışmaya başladım'' diye konuştu.
İŞİMİZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK
Kamuran Öğretmen Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareketle, olası bir depremde öğrencilerini korumak adına uzun süreli bir afet eğitimi de aldı. Okul tabanlı afet eğitim programlarına katıldı. Japonya'ya gitti, burada okullarda alınan önlemleri inceledi. Daha sonra kendi de eğitmen oldu ve bu konuda 400'e yakın meslektaşına eğitim verdi. Japonya'ya birlikte gittiği öğretmenler daha sonra İzmir ve Elazığ depremlerinde öğrencilere oyun terapileri vererek deprem travmalarını atlamalarını sağladı. Öğretmenlerin sadece sınıf içinde kalmaması gerektiğini söyleyen Kamuran Kutur ''Bizim işimiz iyi insanlar yetiştirmek her çocuk okumayı öğrenir, matematiği öğrenir. Ama iyi insan olmak çok daha önemli'' dedi.
KAT SAYI MAĞDURUYDU
Bulancak'ta görev yapan öğretmen Erkan Kaşık ise 28 Şubat zihniyetinin yarattığı farklı kat sayı uygulaması sonucu üniversite sınavında puanı kesilen meslek lisesi öğrencilerinden biriydi. Tıp ya da mühendislik fakültelerini kazanabilecek durumdayken puanı kesildiği için elektronik öğretmenliğine girebildi. İyi ki de öğretmen olmuşum diyen Kaşık da pandeminin ilk dönemlerinde hergün 6 saatte bir görev yaptığı okula gidip 3d yazıcıda tek başına yüzlerce siperlik üretti. Ürettiği siperlikleri Bulancak devlet hastanesine gönderdi.
İYİLİĞİN ALGORİTMASI
Robotik kodlama üzerine çalışmalar yapan Erkan öğretmen Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden adeta bir bilim ordusu yarattı. Ürettikleri robotlar il derecelerinin yanı sıra 2019'da kendi kategorisinde TEKNOFEST'te birincilik elde etti. Erkan öğretmen şimdi de İHA üretmek için kolları sıvadı. Bu konuda birçok testten başarıyla geçtiklerini anlatan Erkan öğretmen ders aralarında öğrencilerine de İHA uçuş eğitimleri veriyor. 60'ya yakın meslektaşına da robotik kodlama eğitimi veren Erkan öğretmen ''Güçlü bir Türkiye için tüketen değil, üreten bir nesil olması lazım. Çocukların akıllı tabletleri, cep telefonlarını sosyal medyada zaman geçirmek için değil, iyi ve faydalı teknolojiler üretmesi, çevresine faydalı olmak için kullanması gerek'' diye konuştu.