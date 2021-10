İngilizce Sayılar: 1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar Yazılışı ve Türkçe Okunuşu

İngilizce Sayılar her sınıf ve unvandaki vatandaş tarafından araştırılıyor. Bir, beş, on bir, iki yüz gibi sayılar kardinal sayılardır. Günlük hayatta en çok belirleyici olarak kardinal sayıları kullanırız (isimlerden önce). Bunları bu şekilde kullandığımızda, önlerinde belirleyiciler (İngilizce'de a / an, the) ve iyelikler (İngilizce'de benim, senin) gibi diğer belirleyicileri kullanabiliriz. Peki, İngilizce sayılar nasıl yazılır? İşte, 1'den 100'e kadar İngilizce sayılar ve bu sayıların yazılışı ile okunuşu…

Sayılar ile Türkçe Cümleler:

Ayşe, hayvanları sever ve iki köpeği, üç kedisi ve bir tavşanı vardır.

En iyi iki arkadaşım Amy ve Louise.

Dün meslektaşlarından üçü işten kovuldu. (kovuldu = işini kaybetti)

Ayrıca isim olarak kardinal sayıları kullanıyoruz:

Çocuklar ikişer üçer geldi.

Büyük Sayılar

Normalde yüz, bin, bir milyon deriz. Sadece sayıyı vurgulamak istediğimizde yüz, bin ve bir milyon diyoruz:

Bir milyon euro kazansaydın ne yapardın?

Şehir başkente yaklaşık yüz kilometre uzaklıktadır.

Sayılar ile İngilizce cümleler:

She loves animals and has two dogs, three cats and one rabbit.

My two best friends are Amy and Louise.

Three of his colleagues were sacked yesterday. (sacked = lost their jobs)

We also use cardinal numbers as nouns:

The children arrived in twos and threes.

İngilizce Büyük Sayılar

Normalde yüz, bin, bir milyon deriz. Sadece sayıyı vurgulamak istediğimizde yüz, bin ve bir milyon diyoruz:

What would you do if you won a million euros? (preferred to one million euros)

The city is about a hundred kilometres from the capital.

İNGİLİZCE SAYILAR

0 – zero (zirou)

1 – one (van)

2 – two (tu)

3 – three (tıri)

4 – four (for)

5 – five (fayf)

6 – six (siks)

7 – seven (sevın)

8 – eight (eyt)

9 – nine (nayn)

10 – ten (ten)

11 – eleven (elevın)

12 – twelve (tüvelf)

13 – thirteen (törtiin)

14 – fourteen (fortiin)

15 – fifteen (fiftiin)

16 – sixteen (sikstiin)

17 – seventeen (sevıntiin)

18 – eighteen (eytiin)

19 – nineteen (nayntiin)

20 – twenty (tüventi)

21 – twenty-one (tüventi van)

22 – twenty-two (tüventi tu)

23 – twenty-three (tüventiy tırii)

24 – twenty-four (tüventiy for)

25 – twenty-five (tüventiy fayf)

26 – twenty-six (tüventiy siks)

27 – twenty-seven (tüventiy sevın)

28 – twenty-eight (tüventiy eyt)

29 – twenty-nine (tüventiy nayn)

30 – thirty (törtiy)

31 – thirty-one (törtiy van)

32 – thirty-two (törtiy tu)

33 – thirty-three (törtiy tıri)

34 – thirty-four (törtiy for)

35 – thirty-five (törtiy fayf)

36 – thirty-six (törtiy siks)

37 – thirty-seven (törtiy sevın)

38 – thirty-eight (törtiy eyt)

39 – thirty-nine (törtiy nayn)

40 – forty (fortiy)

41 – forty-one (fortiy van)

42 – forty-two (fortiy tu)

43 – forty-three (fortiy tıri)

44 – forty-four (forty for)

45 – forty-five (fortiy fayf)

46 – forty-six (fortiy siks)

47 – forty-seven (fortiy sevın)

48 – forty-eight (fortiy eyt)

49 – forty-nine (fortiy nayn)

50 – fifty (fiftiy)

51 – fifty-one (fifti van)

52 – fifty-two (fifti tu)

53 – fifty-three (fift,itıri)

54 – fifty-four (fifti for)

55 – fifty-five (fifti fayf)

56 – fifty-six (fifti siks)

57 – fifty-seven (fifti sevın)

58 – fifty-eight (fifti eyt)

59 – fifty-nine (fifti nayn)

60 – sixty (siksti)

61 – sixty-one (siksti van)

62 – sixty-two (siksti tu)

63 – sixty-three (siksti tıri)

64 – sixty-four (siksti for)

65 – sixty-five (siksti fayf)

66 – sixty-six (siksti siks)

67 – sixty-seven (siksti sevın)

68 – sixty-eight (siksti eyt)

69 – sixty-nine (siksti nayn)

70 – seventy (sevınti)

71 – seventy-one (sevınti van)

72 – seventy-two (sevınti tu)

73 – seventy-three (sevınti tıri)

74 – seventy-four (sevınti for)

75 – seventy-five (sevinti fayf)

76 – seventy-six (sevınti siks)

77 – seventy-seven (sevınti sevın)

78 – seventy-eight (sevınti eyt)

79 – seventy-nine (sevınti nayn)

80 – eighty (eyti)

81 – eighty-one (eyti van)

82 – eighty-two (eyti tu)

83 – eighty-three (eyti tıri)

84 – eighty-four (eyti for)

85 – eighty-five (eyti fayf)

86 – eighty-six (eyti siks)

87 – eighty-seven (eyti sevın)

88 – eighty-eight (eyti eyt)

89 – eighty-nine (eyti nayn)

90 – ninety (naynti)

91 – ninety-one (naynti van)

92 – ninety-two (naynti tu)

93 – ninety-three (naynti tıri)

94 – ninety-four (naynti for)

95 – ninety-five (naynti fayf)

96 – ninety-six (naynti siks)

97 – ninety-seven (naynti sevın)

98 – ninety-eight (naynti eyt)

99 – ninety-nine (naynti nayn)

100 – one hundred (van handırıd)

