İngilizce Saatler - Saatlerin İngilizce Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Cümle Örnekleri

İngilizce Tam Saatlerin Yazılışı Ve Okunuşu

Tam saatler İngilizce'de ifade edilirken ''it's … o'clock'' kalıbı kullanılır. Bu kalıbın okunuşu ise ''its … ekılok'' şeklindedir. Tam saatlerin tamamının İngilizce yazılışları ve anlamları ise şöyledir;

It is one o'clock = Saat bir

It is two o'clock = Saat iki

It is three o'clock = Saat üç

It is four o'clock = Saat dört

It is five o'clock = Saat beş

It is six o'clock = Saat altı

It is seven o'clock = Saat yedi

It is eight o'clock = Saat sekiz

It is nine o'clock = Saat dokuz

It is ten o'clock = Saat on

It is eleven o'clock = Saat on bir

It is twelve o'clock = Saat on iki

İngilizce Yarım Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

Yarım saatler yani kendi dilimizde buçuk olarak ifade ettiğimiz zaman dilimleri İngilizcede 'It's half past...' kalıbıyla yazılır. Bu kalıbın okunuşu ise 'it's healf past' şeklindedir. Yarım saatlerin tamamının İngilizce yazışı ise şöyledir;

It is half past one = saat bir buçuk

It is half past two = saat iki buçuk

It is half past three = saat üç buçuk

It is half past four = saat dört buçuk

It is half past five = saat beş buçuk

It is half past six = saat altı buçuk

It is half past seven = saat yedi buçuk

It is half past eight = saat sekiz buçuk

It is half past nine = saat dokuz buçuk

It is half past ten = saat on buçuk

It is half past eleven = saat on bir buçuk

It is half past twelve = saat on iki buçuk