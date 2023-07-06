Lise tercihlerinde bu hatalar kaybettiriyor! En sık yapılan 5 yanlış

19 Temmuz'a kadar sürecek lise tercihleri devam ediyor. İyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir. Peki, lise tercihlerinde en sık yapılan hatalar neler? Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, lise tercihlerinde yapılan hataları SABAH'a anlattı:Tercih yaparken liselerin geçen seneki puanı ile kendi puanınızı karşılaştırarak tercih yaparsanız yanılırsınız. Doğru olan; puanı değil başarı sıranızı kıyaslamaktır, çünkü LGS bir sıralama sınavıdır.Tercih listesi yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli şekilde oluşturulmalıdır. Örneğin; yüzdelik sırası 5.5 olan bir aday, yüzde 3'lük okul da yazabilir. İlk 3 tercih bu şekilde en çok istenen okullardan oluşturulabilir. Daha sonra kendi yüzdelik sırasına yakın okulları yazıp, son 1-2 tercihi de daha yüksek yüzdelikli (yani düşük puanlı) okullar yazarak dengeli bir liste oluşturabilir.Tercih listesi demek, 'İstek sırası' demektir. Amaç; daha yüksek puanlı bir okula girmek değil, daha çok istenen okula girmek olmalıdır. Bu nedenle sıralama en çok istenen okuldan en az istenen okula doğru olmalıdır.Yerleştirme işleminde 'puan üstünlüğü' esastır. Yani bir okulu öncelikli kazanacak olan; üst sırada tercih eden değil, puanı daha yüksek olandır. Puanlar eşit olduğunda bile üste yazmak avantaj sağlamaz.Rehber öğretmenlerden destek almak son derece önemlidir.