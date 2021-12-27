Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 2022 itibarıyla okullarda uygulanmaya başlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da bir ilkokuldaki kütüphanenin açılışı sırasında, çocuklara çevre bilinci kazandıracak 250 bin kitap müjdesi verdiğini hatırlatan Bakan Özer, "İnşallah ocak ayı itibarıyla bu kitaplar da kütüphanelerimizde yerini almaya devam edecek. Dolayısıyla kütüphanelerdeki kitap sayımız da her geçen gün, hem sayısı hem de çeşitliliği artarak devam edecek." dedi.

"SORUNU ÇÖZMEK, SADECE MÜFREDATLA YAPILABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Bakan Özer, çevre eğitimi ve iklim değişikliği müfredatı güncellenirken bilim insanlarıyla çalışıp çalışılmayacağına ilişkin soru üzerine, iklim değişikliği ile ilgili sorunun çözümünün sadece müfredatla yapılamayacağına dikkati çekti.

"İklim değişikliği, çevre bilinci, tasarruf ve çevreyi kirletmemeyle ilgili davranışları değiştirmemiz gerekiyor." diyen Özer, amaçlarının, okullardaki öğrencilerin bu kültürle yetişmesi olduğunu belirtti.