Milli Eğitim Bakanı Özer takipçisi olacağım diyerek duyurdu! Milli Eğitim Şurası’ndan 128 kritik karar

Sizleri temin ederim ki burada alınan kararlar ister oy birliği ile ister oy çokluğu ile olsun, bu kararların bire bir takipçisi olacağım. Açık yüreklilikle şunu ifade ediyorum ki; her üç ayda bir bunların gerçekleştirme oranlarını, hangi seviyeye geldiğini, sahada hangi etkilere sahip olduğunu çok kapsamlı şekilde sizlerle paylaşacağım."

Bakan Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın verimli geçtiğini söyleyerek, "Belki de hep birlikte tarih yazacağız. Şuraları biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendimize tehdit olarak değil, yol gösterici rehber olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.