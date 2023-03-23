Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi arasından protokol imzalandı

Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek, Türk müziğinin usta sanatçılarını küçük yaşlardan itibaren yetiştirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Ubeydullah Sezikli ve Palet Türk Müziği İlkokulu kurucu temsilcisi Yüce Gümüş katıldı. Protokol okulun Cinuçen Tanrıkorur Salonu'nda imzalandı.

"OKULUMUZ TANINMAYA BAŞLADI"

Taraflar arasında imzalanan işbirliği protokolü sonrasında konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu sene dördüncü yılımızdayız. Birinci sınıfta aldığımız öğrencilerimizi bu sene mezun edeceğiz. Mezuniyetlerine az bir zaman kaldı. Okulumuz daha fazla bilinmeye ve tanınmaya başladı. Biz, bize gelenlerin dışında da çevremizdeki kabiliyetli çocukları bulmaya çalıştık. Onlardan bir ikiz kardeşi tam bursu olarak aramızda görüyoruz. Bir yandan da Türk müziğine hizmet eden kurumlarla işbirliği çalışmaları yapıyoruz. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de protokol imzalamış olduk. Dileğimiz iki kurum arasında dini musiki alanında işbirliği olmasıdır" dedi.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da imzalanan protokolle ilgili olarak, "Çok ince ayrıntılarına kadar düşünülen çocukların üzerinde gelecekte de izleri var olacak olan güzellikler var burada" dedi. Ak, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.