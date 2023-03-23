Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi arasından protokol imzalandı | Video
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan YETEV bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
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