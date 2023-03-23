Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi arasından protokol imzalandı | Video

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan YETEV bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.