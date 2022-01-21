Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Yarıyıl tatili uzayacak mı?

BAKAN ÖZER SON NOKTAYI KOYDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Özer yaptığı açıklamada "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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