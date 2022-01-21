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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:33 Son Güncelleme: 21.1.2022 11:09

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci bugün yarıyıl tatiline giriyor. Yarıyıl tatili normal şartlarda 15 gün sürecek. Ancak artan koronavirüs vakalarıyla birlikte, yarılyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu. İşte Bakan Özer'den son dakika yarıyıl tatili açıklaması.

Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenci bugün 15 gün sürecek yarıyıl tatiline giriyor. Ancak artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatilinin uzaması ihtimalide gündeme gelmişti.

BAKAN ÖZER SON NOKTAYI KOYDU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Özer yaptığı açıklamada "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yarıyıl tatil uzayacak mı? Bakan Özer'den canlı yayında önemli açıklamalar...

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Yarıyıl tatili uzayacak mı?
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